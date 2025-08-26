Martedì 26 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello

Arisa incanta Osaka con il suo live all'Expo 2025
26 ago 2025
  Arisa incanta Osaka con il suo live all'Expo 2025

Arisa incanta Osaka con il suo live all'Expo 2025

Osaka, 26 ago. (askanews) - Dopo la recente esibizione a Los Angeles per la Festa della Musica all'Istituto Italiano di Cultura, la musica di Arisa è arrivata anche in Giappone: l'artista ha incantato con la sua voce Osaka per l'Expo 2025 dove si è esibita accompagnata al pianoforte al Padiglione Italia. La partecipazione di Arisa all'Expo conferma il valore della sua carriera e il legame profondo con la sua terra d'origine, che attraverso la sua voce trova spazio e visibilità su un palcoscenico internazionale di assoluto prestigio.