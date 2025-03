Aree interne, Pichetto: "Tema rilevante, agevolare le condizioni" Roma, 11 mar. (askanews) - "L'incontro promosso da Forza Italia, questa mattina sul tema delle aree interne che - in un Paese con due terzi di montagna e di collina - è uno dei più rilevanti di questa epoca storica. Il cambiamento climatico ci sta ponendo di fronte a una serie di emergenze sulle quali dobbiamo intervenire: il dissesto idrogeologico, il dover controllare le acque, fare gli invasi per raccoglierla quando ne viene troppa e riversarla quando c'è siccità". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del convegno di FI, 'Una politica per la montagna: i borghi, un patrimonio da tutelare', organizzato nella sala della Regina a Montecitorio. "Questo significa intervenire sui borghi storici, sulla necessità quindi di creare condizioni di agevolazione sotto l'aspetto energetico, dei servizi, delle opportunità economiche che possono anche esserci, a partire dal turismo o dalla manutenzione del territorio", ha aggiunto Pichetto Fratin.