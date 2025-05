ARECneprix, Real estate per creare performance e valore per comunità Milano, 6 mag. (askanews) - Un approccio al real estate e alla rigenerazione urbana come fattore di investimento, ma pure di sviluppo. ARECneprix è una società di asset management che da anni ha una posizione consolidata sul mercato immobiliare italiano. "La capacità principale di un asset manager - ha detto ad askanews Marco Sion Raccah, amministratore delegato ARECneprix - è quella di saper cogliere le opportunità dove si può creare valore e a noi piace pensare alla creazione di valore non solo unicamente come creazione di valore per i nostri investitori, che tipicamente sono investitori istituzionali, ma anche valore per la comunità, valore per la città, valore per la popolazione dove facciamo i nostri interventi di rigenerazione urbana e di development e molte volte anche di riconversione. La creazione di valore collettivo alla fine è un bene per tutti ed è un bene per l'investimento e l'opportunità". Caratteristica dell'azienda, che è parte del gruppo Illimity, è quella di lavorare solo con investitori istituzionali. "Riteniamo che lavorare con investitori istituzionali - ha aggiunto il CEO - garantisca un rispetto di regole, protocolli e atteggiamenti sul mercato molto preciso, molto lineare e ci permette di agire maniera seria e molto concreta. Ogni investitore è diverso e tipicamente noi costruiamo le operazioni in maniera sartoriale attorno all'investitore. Se poi quell'investitore non è interessato allora andiamo ad un altro investitore. Non lavoriamo mai con due investitori allo stesso tempo sulla stessa operazione". Un aspetto importante che emerge è relativo al fatto che la performance finanziaria va di pari passo con l'attenzione alle comunità e alle tematiche ESG, ed è un modello che per ARECneprix vale anche per il futuro. "La nostra capacità di intercettare le opportunità di mercato - ha detto ancora Raccah - è il nostro valore aggiunto: noi siamo pronti oggi, come lo saremo tra cinque anni, a intercettare tutte le opportunità che si riveleranno". Perché lo spazio di azione è molto vasto e, per esempio una città come Roma, offre grandi possibilità a tutti i livelli. "Roma - ha concluso Marco Raccah - è stata realizzata negli anni con una stratificazione di interventi incoerenti tra di loro che ci hanno portato in una situazione di necessità di rigenerazione importante. Roma è una città molto grande, è grande sette volte Milano e addirittura dodici volte Parigi e quindi è una città nella quale le opportunità sono davvero tante e molteplici". Opportunità che sono la base per generare valore.