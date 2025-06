Apulia Water Forum 2025, le parole di Boccardo (Suez Italy) Bari, 18 giu. (askanews) - A margine dell'evento Apulia Water Forum 2025, promosso da askanews, nel palazzo di acquedotto pugliese, abbiamo parlato con Federico Boccardo, Direttore Commerciale Suez Italy: "Abbiamo illustrato quello che siamo in grado di fare a livello innovativo nella gestione, e soprattutto pianificazione delle attività sulle reti poiché oggi tutti i gestori dispongono di miliardi di dati e quindi questi devono essere utilizzati nel modo migliore. Per ottimizzare l'uso delle reti sappiamo che abbiamo delle costrizioni importanti di tempo e di soldi e quindi utilizzare tutti i dati su come si comportano le reti idriche è quello che ci consente di ottimizzare per arrivare a ottimizzare non soltanto i soldi ma anche i tempi con cui ridurremo le perdite ed ottimizzeremo i soldi investiti nella riqualificazione delle reti idriche".