Apulia Water Forum 2025 , il punto Enea con Silvia Di Fabio Bari, 19 giu. (askanews) - A margine dell'evento Apulia Water Forum 2025, promosso da askanews, nel palazzo di acquedotto pugliese, abbiamo parlato con Silvia Di Fabio, Ricercatrice, Divisione Economia Circolare - Dipartimento Sspt, Enea: "Il mio intervento è stato atteso soprattutto a inquadrare quali sono le attività Enea per l'implementazione della nuova direttiva Acquerefle 30-19 del 2024 all'interno della quale abbiamo diversi obiettivi di circolarità prima di tutto il riutilizzo idrico, il recupero dei nutrienti e il recupero energetico da acque e fanghi di depurazione. Enea ha diversi progetti in quest'ambito per il riutilizzo dell'acquerefle in particolare all'interno del depuratore di Cesena abbiamo una piattaforma di monitoraggio di parametri online per la caratterizzazione delle acque secondo il nuovo regolamento per riutilizzo idrico e per quanto riguarda il recupero dei nutrienti siamo gestori della piattaforma nazionale del fosforo per conto del MASE e siamo all'interno del progetto Agritec sul recupero di fosforo da fanghi di depurazione mentre per quanto riguarda il recupero energetico il progetto ricerca di sistema, la linea 1.6 all'interno di diversi obiettivi quali il recupero energetico da fanghi di depurazione sia attraverso linee più convenzionali quali la digestione anaerobica che linee più innovative che tengono conto anche di tecnologie come la pirolisi e la carbonizzazione idrotermale".