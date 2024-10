Apre a Milano il primo Consolato generale dell'Irlanda Milano, 23 ott. (askanews) - L'Irlanda rafforza le relazioni con l'Italia aprendo a Milano il suo primo Consolato generale. L'ambasciatrice della Repubblica d'Irlanda nel nostro Paese, Patricia O'Brien, ha presentato, nel corso di un evento all'hotel Principe di Savoia, la nuova console generale, Maria Sheehy. "La decisione del governo irlandese di aprire un consolato a Milano - ha spiegato ad askanews - fa parte di un programma di espansione globale dell'Irlanda per raddoppiare la nostra presenza all'estero entro il 2025. Quindi Milano è nel cuore dell'Europa: il nord Italia ha un clima economico dinamico e vibrante e c'è molto potenziale per la partnership con le aziende irlandesi. C'è anche una vivace comunità irlandese qui e molti turisti che viaggiano nella regione. C'è ampio margine per rafforzare le relazioni tra i nostri due Paesi". La console generale ha sottolineato la forte relazione tra irlandesi e italiani, dal punto di vista culturale e sociale, ma ha puntato l'attenzione anche sulla cooperazione e lo sviluppo economico. "L'Irlanda - ha aggiunto Sheehy - ha già tre agenzie statali con sede qui a Milano, quindi è chiaramente una base molto importante per noi e cerchiamo di consolidare ed espandere la relazione economica tra i nostri Paesi con il nuovo consolato che supporta il lavoro". Ovviamente uno degli aspetti su cui i due Paesi lavorano è quello turistico e alla cerimonia milanese era presente anche Marcella Ercolini, direttrice di Turismo irlandese in Italia. "Noi siamo molto felici di avere il supporto del governo irlandese a Milano - ci ha spiegato - perché sarà un punto d'incontro tra tutto ciò che noi cerchiamo di promuovere per il turismo in Irlanda, dalla cultura, a tutte le ragioni che ci portano a visitare l'Irlanda. Pensiamo alla letteratura, alla musica, a tutte le iniziative che possiamo fare insieme col supporto delle autorità competenti". Il Consolato generale di Milano rappresenterà l'Irlanda non solo in Lombardia, ma in tutte le regioni del Nord, dal Piemonte, al Friuli fino all'Emilia-Romagna.