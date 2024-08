Appello di Papa Francesco per il cessate il fuoco a Gaza Roma, 7 ago. (askanews) - Nel corso dell'udienza generale del 7 agosto, dove alcuni partecipanti hanno mostrato un cartello con la scritta "La Corrida è peccato", Papa Francesco ha lanciato un appello per il cessate il fuoco in Medio Oriente, con particolare riferimento alla situazione di Gaza e alla grave crisi umanitaria che colpisce l'intera area. "Ribadisco il mio appello a tutte le parti coinvolte affinché il conflitto non si allarghi e si cessi immediatamente il conflitto su tutti i fronti a partire da Gaza, dove la situazione umanitaria è gravissima e insostenibile", ha detto Papa Francesco.