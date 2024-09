Appalti, Mazzetti (FI): Correttivo riforma risposta a imprese Roma, 11 set. (askanews) - "Il correttivo alla riforma del codice degli appalti è stata sollecitata dalle imprese e professionisti ed ho ascoltato le loro indicazioni e sollecitazioni per definire una risoluzione per i correttivi. Sono inevitabili piccoli adeguamenti dopo una riforma di tale portata che a distanza di oltre un anno dall'entrata in vigore ha riscontrato segnali positivi di prospettive ampie e rivoluzionarie. Abbiamo deciso di presentare una risoluzione per accelerare l'iter di modifica, dando a tutti i player del settore la possibilità di essere auditi alla Camera", lo ha detto stamattina l'onorevole Erica Mazzetti, intervenuta a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "Nella risoluzione si interviene su alcuni temi essenziali. Innanzitutto sulla pubblicità: si propone infatti di prevederla anche per appalti sotto i 150mila euro, per dare modo a chiunque di proporsi e favorire la trasparenza e la competitività. In secondo luogo l'adeguamento dei prezzi, che dovrebbe avvenire in modo automatico ogni anno, soprattutto per le forniture quinquennali di servizi plurimi. Infine la separazione giuridica tra le gare che riguardano i lavori da quelle concernenti i servizi, perché hanno discipline completamente diverse, che non possono essere equiparate".