Appalti: FM Specialist lancia la sfida per un sistema nazionale Roma, 26 feb. - Il tema della trasparenza e della qualità nella gestione degli appalti pubblici è tornato al centro del dibattito nazionale. Si è discusso infatti del tema nel corso dell'evento "Il controllo che vorrei", un'importante iniziativa promossa da FM Specialist, guidata dal Presidente Claudio Campion, co-ideatore di CLAUDIT. L'incontro ha visto la partecipazione di esperti del settore, amministratori pubblici e rappresentanti istituzionali, riuniti per discutere le criticità e le prospettive future della regolamentazione e del monitoraggio dei servizi appaltati in Italia. Tra i partecipanti di spicco figuravano il Dott. Paolo Mansi, il Dott. Vittorio Serafini della Fondazione Scuola Nazionale Servizi, l'Avv. Massimiliano Brugnoletti e il Dott. Francesco Veneri, responsabile del rischio clinico per gli ospedali della Toscana. A moderare i lavori, il Dott. Andrea Lucotti, affiancato dall'Onorevole Alessia Ambrosi, deputata e promotrice di iniziative legislative sulla trasparenza negli appalti pubblici.