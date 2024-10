Antony Blinken in Israele per l'ennesimo tentativo di tregua per Gaza Tel Avi, 22 ott. (askanews) - Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è atterrato in Israele per l'ennesima navetta diplomatica dell'ultimo anno, nel tentativo di ottenere un cessate il fuoco a Gaza dopo l'omicidio mirato del leader di Hamas Yahya Sinwar. Blinken comincia questo nuovo tour regionale esattamente due settimane prima delle elezioni Usa. Incontrerà il premier israeliano Benjamin Netanyahu.