Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoAnsa VERIFIED - Le nuove specie di pesci sempre piu' presenti nei nostri mari sono una spia del cambiamento climatico?
14 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Ansa VERIFIED - Le nuove specie di pesci sempre piu' presenti nei nostri mari sono una spia del cambiamento climatico?

Ansa VERIFIED - Le nuove specie di pesci sempre piu' presenti nei nostri mari sono una spia del cambiamento climatico?

Si', il Mediterraneo ha un tasso di riscaldamento tre volte piu' veloce di quello dell'Oceano