Giovedì 18 Settembre 2025
Leo Turrini
18 set 2025
Ansa VERIFIED - E' vero che produrre la birra zero alcol comporta la perdita dello status di birrificio "artigianale"?

No, perche' l'artigianalita' si applica al singolo prodotto, non si estende a tutto lo stabilimento