Anouchka, figlia di Alain Delon, piange davanti alla casa del padre Douchy (Francia), 21 ago. (askanews) - Tre giorni dopo la morte di suo padre, Anouchka Delon, figlia amatissima del popolare attore francese, commossa si è raccolta in preghiera davanti ai cancelli dell'ultima casa dell'attore a Douchy nella regione del Loiret, a Sud di Parigi, dove i fan hanno lasciato numerosi mazzi di fiori. Sabato, nella cappella privata della sua proprietà a Douchy, si svolgeranno i funerali dell'icona del cinema francese nel mondo, le esequie saranno celebrate in privato, secondo i desideri di Delon, da Monsignor Jean-Michel Di Falco, ex vescovo di 82 anni. Alain Delon aveva espresso anche il desiderio essere sepolto in casa, vicino ai suoi cani, procedura che richiede l'autorizzazione della prefettura.