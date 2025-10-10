"Annalisa Ritorna con 'Ma io sono fuoco': Un Viaggio Musicale tra Tempo e Trasformazione"

Annalisa torna con “Ma io sono fuoco”, un album che parla di tempo, trasformazione e consapevolezza. Tra lenzuola bagnate, cuscini in fiamme e un felino minaccioso, la copertina anticipa un viaggio dentro di sé e dentro le nostre emozioni. 🎵 Dal singolo “Maschio” alla collaborazione con Marco Mengoni in “Piazza San Marco”, ogni brano è un pezzo di vita che prende fuoco, senza paura di bruciare. 💥 E il tour? Parte il 15 novembre da Jesolo: Padova, Roma, Firenze, Milano, Eboli, Bari, Bologna e Torino… il tempo scorre, ma la musica resta. L’intervista completa a cura di Andrea Spinelli è sul nostro sito
