Animare le immagini con la AI: Honor lancia la linea 400 Milano, 31 mag. (askanews) - Una fotografia ancora più potenziata, grazie all'uso dell'intelligenza artificiale, per rendere viva ogni immagine. Honor, con li nuovi modelli 400 e 400 Pro, ha lanciato sul mercato una funzionalità che permette di animare ogni fotografia grazie all'AI Honor Image Engine e alla collaborazione con Google Cloud. "Honor 400 e 400 Pro - ha detto ad askanews Lisa Boscardin, Trainer Manager di Honor - portano una tecnologia esclusiva che si chiama Da immagine a video. Quindi in qualsiasi foto che noi andiamo a realizzare da qualsiasi foto che possiamo anche avere nella nostra galleria, magicamente gli potremo dare movimento. Quindi da una foto statica potremo dargli l'emozione del movimento, realizzando dei piccoli video". La funzionalità, che prevede un certo numero di operazioni al giorno e che poi sarà regolata da un abbonamento con Google, nasce anche dal desiderio di avvicinare i mondi della telefonia mobile e dell'arte, e a Milano la presentazione dei device si è tenuta proprio in una galleria, Caiati Old Masters, nel distretto Cinque Vie. "Siamo abituati a vedere le opere d'arte ferme, statiche - ha aggiunto Lisa Boscardin - e grazie a Da immagine a video diamo vita e movimento alle opere artistiche. Quindi in questo modo riusciamo ad avvicinare qualsiasi target anche a questo mondo di cui come Paese siamo portatrici di un patrimonio incredibile". Con la linea 400 Honor punta a portare ancora di più l'imaging al centro dell'esperienza delle persone e vuole rendere accessibili tecnologiche, fino a poco tempo fa riservate solo ai professionisti del settore.