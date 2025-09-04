Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giorgio ArmaniEredità ArmaniEsame maturità 2026Qualificazioni mondialiOrari F1Vuelta 2025
Acquista il giornale
VideoAngelina Mango è tornata: l'esibizione da brividi sul palco con Olly
4 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Angelina Mango è tornata: l'esibizione da brividi sul palco con Olly

Angelina Mango è tornata: l'esibizione da brividi sul palco con Olly

Sorpresa alla seconda data della Grande Festa di Olly all'Ippodromo Snai di Milano: sul palco con il cantautore genovese compare Angelina Mango per cantare 'Per due come noi'.

Angelina Mango è tornata: l'esibizione da brividi sul palco con Olly

Un ritorno atteso da tanti e da tanto. Angelina Mango è tornata sul palco quasi un anno dopo l'annullamento dei suoi tour in Europa e in Italia e lo ha fatto il 4 settembre, alla seconda e ultima data della Grande Festa del collega e amico Olly. Sul palco dell'Ippodromo Snai di Milano hanno cantato 'Per due come noi' mandando letteralmente in delirio i 34mila spettatori presenti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata