Angelina Mango e Gaia travolgenti alle prove de La Notte della Taranta Milano, 24 ago. (askanews) - Giovani, talentuose e passionali, Angelina Mango e Gaia durante le prove alla vigilia del Concertone della Notte della Taranta hanno dato prova della loro bravura trascinando il pubblico. Stasera si replica con appuntamento più atteso dell'estate italiana: Il Concertone che celebra la pizzica e la cultura popolare salentina è quest'anno è diretto dal maestro Shablo e sarà trasmesso in diretta da Melpignano da RAI 3 e in simulcast da Radio 2 Rai. L'edizione 2024: generazione taranta, vede protagonisti tutti i giovani che hanno conosciuto la Taranta attraverso il rito collettivo nato nella Grecìa salentina nel 1998. Sul palco anche Geolier, Ste e Luca Faraone che insieme all'Orchestra Popolare diretta dal maestro Riccardo Zangirolami e ai ballerini interpreteranno i canti d'amore, di protesta e di lavoro rivisitati in chiave contemporanea dagli arrangiamenti urban di Shablo. Conduce la serata Ema Stokholma.