Angelina Jolie e Brad Pitt raggiungono un accordo di divorzio Roma, 31 dic. (askanews) - Dopo una battaglia legale durata otto anni, Angelina Jolie e Brad Pitt hanno raggiunto un accordo di divorzio. La coppia di bellissimi di Hollywood, ribbattezzati i "Brangelina", si era sposata nel 2014 e ha sei figli. La notizia dell'intesa è stata data dalla rivista People, con un commento del legale dell'attrice e regista, secondo cui Angelina Jolie "è esausta, ma sollevata" di essere arrivata a una conclusione. Aveva chiesto il divorzio nel 2016, adducendo "differenze inconciliabili". Ma tra accuse di presunti abusi su lei e i figli e una dura battaglia legale per la vendita dell'azienda vinicola francese tanto cara ai due, si è andati avanti a lungo. I termini dell'accordo non sono stati resi pubblici. Intanto Jolie inizia il 2025 arrivando al cinema con "Maria", in cui interpreta la divina Maria Callas.