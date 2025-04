Andrea Monteforte: uscito il suo nuovo singolo "Io e te" Roma, 14 apr. - Dopo una lunga attesa, il cantautore Andrea Monteforte torna finalmente sulla scena musicale con un brano che segna un nuovo inizio , intitolato "Io e te, prodotto da AMA Urban Music e distribuito da Virgin Music Group. Artista raffinato e poliedrico, Monteforte ci regala una canzone intensa, sensuale e accattivante, capace di fondere, con delicatezza, forza e dolcezza. Io e te è un invito a lasciarsi andare, a sognare, a farsi trasportare dalla melodia e dalle parole, che la sua musica sa esprimere in modo davvero unico . Con questo nuovo singolo Andrea Monteforte dimostra, ancora una volta, di essere un autore autentico e singolare , capace di toccare le corde dell'anima. Le sue canzoni non sono solo musica, ma vere e proprie poesie in note. Il pubblico attendeva Andrea Monforte e lui non lo ha deluso: è ritornato. E noi, con il cuore colmo di emozione, non possiamo che augurarci che il suo ritorno segni l'inizio di una nuova stagione creativa.