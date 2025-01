Ancora vittime a Gaza, si contano i morti dopo raid israeliani Roma, 4 gen. (askanews) - Si continua a morire nella Striscia di Gaza, dove secondo la protezione civile del territorio palestinese tra venerdì e sabato ci sono state decine di vittime civili a seguito di diversi raid israeliani, mentre Hamas ha reso noto che negoziati indiretti con Israele per una tregua stanno per riprendere in Qatar. Nelle immagini, la devastazione dopo un attacco su un'abitazione a Gaza città, nel quartiere di Shujaiya. La testimonianza di un vicino, Ahmed Moussa: "Ci siamo svegliati al suono di un'enorme esplosione che ha scosso la casa. Sono rimasto sorpreso dal fatto che fosse stata presa di mira la casa dei nostri vicini, la famiglia Abu Karam Al-Ghoul. Era abitata da persone, bambini e donne, non c'era nessun ricercato o qualcuno che potesse essere una minaccia, erano tutti bambini e donne". Nel frattempo l'esercito israeliano ha diffuso immagini che mostrerebbero la "Brigata Kfir", una brigata impiegata per attività antiterroriste, mentre effettua un'operazione di terra nel nord della Striscia di Gaza. Secondo l'esercito dello Stato ebraico, i combattimenti si sono concentrati su un nascondiglio dei comandanti di Hamas noto come "quartiere degli ufficiali", costituito da postazioni che si affacciano sul territorio israeliano.