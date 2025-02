Ancora emergenza smog a Bangkok, mascherine e reti da letto Bangkok, 7 feb. (askanews) - Immagini di Bangkok avvolta in una cappa grigia. È ancora emergenza smog nella capitale thailandese, dove è stato raccomandato agli abitanti di indossare le mascherine per cercare di ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico da PM2,5 sulla salute, che ha raggiunto livelli record. I valori sono rimasti "pericolosi" dopo settimane di chiusura delle scuole e restrizioni e la qualità dell'aria in tutte le aree metropolitane di Bangkok ha superato lo standard di sicurezza quasi del doppio. A causa dell'inquinamento, alcuni giorni fa diversi voli sono stati deviati dall'aeroporto internazionale Don Mueang di Bangkok all'aeroporto Suvarnabhumi a causa della scarsa visibilità, scesa a soli 150 metri intorno alle 7 del mattino. Inoltre, lo stesso Ministero della Salute thailandese ha regalato alle comunità meno abbienti una rete da letto di raso a pressione positiva per depurare l'aria almeno nell'ambiente in cui si dorme.