Ancora attacchi russi a Kiev, diverse decine di feriti Kiev, 17 giu. (askanews) - Le immagini di Afp mostrano i soccorritori che cercano tra le macerie, dopo che gli attacchi russi in Ucraina hanno ucciso almeno 14 persone e ne hanno ferite diverse decine nella capitale Kiev. Il ministro degli Interni Igor Klymenko su Telegram ha scritto: "27 località in diversi quartieri della capitale sono state colpite dal fuoco nemico stanotte". Kiev è stata oggetto nella notte di attacchi aerei russi che hanno provocato la morte di un cittadino statunitense di 62 anni e almeno 40 feriti, 30 dei quali sono ricoverati, secondo il sindaco della città Vitaly Klitschko. "Nel distretto di Solomiansky un cittadino americano di 62 anni è deceduto in una casa situata di fronte al luogo in cui i medici prestavano soccorso ai feriti", ha dichiarato martedì il sindaco su Telegram.