ANCI e GBC Italia, Decaro: insieme per l'edilizia sostenibile Roma, 2 lug. (askanews) - È stato firmato l'accordo di collaborazione tra ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, e Green Building Council Italia, Associazione, quest'ultima, che fa parte del World GBC, la rete internazionale dei GBC presenti in ottanta Paesi, e partner di USGBC. Mai come in questo momento storico il tema della transizione energetica, anche attraverso i finanziamenti del PNRR, impatta fortemente sui territori richiedendo competenze e strategie che le amministrazioni locali devono consolidare e implementare per supportare la crescita delle realtà locali. In questo contesto, la collaborazione tra ANCI e GBC Italia consentirà i Comuni italiani di beneficiare del supporto dell'Associazione dei "Green Building" che promuove, nel contesto italiano, il monitoraggio dell'impatto dell'ambiente costruito, i protocolli energetico ambientali (rating system) nazionali ed internazionali, con particolare riferimento al sistema di certificazione italiano GBC , che supportano la valutazione di mercato per gli edifici sostenibili, stimolando la competizione tra le imprese sul tema delle performance ambientali e incoraggiano comportamenti di consumo consapevole anche tra gli utenti finali. "Con la firma di questo protocollo - ha commentato Antonio Decaro, Presidente Anci - contribuiamo a creare una community nazionale sull'edilizia sostenibile che vede tra i protagonisti i Comuni italiani in qualità di soggetti promotori di azioni sostenibili volte ad un uso più consapevole del territorio. Attraverso le attività di formazione e il supporto tecnico di GBC Italia, riusciremo a valutare gli impatti delle progettazioni e la qualità delle tecniche edili sulle nuove realizzazioni nello sviluppo dell'abito e quindi sulla vita quotidiana dei cittadini. Una delle attività principali sarà quindi la sensibilizzazione non solo delle istituzioni ma anche dei professionisti, delle associazioni di categoria e di tutti i cittadini sul tema dell'edilizia sostenibile."