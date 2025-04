Anche la Cina esprime il suo cordoglio per la morte di Papa Francesco Milano, 22 apr. (askanews) - Pechino ha espresso oggi il suo cordoglio per la morte di Papa Francesco per bocca del portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun. "La Cina esprime il suo cordoglio per la morte di Papa Francesco. Negli ultimi anni, Cina e Santa Sede hanno mantenuto contatti costruttivi e avviato scambi proficui", ha detto Guo nella quotidiana conferenza stampa. "La Cina - ha aggiunto - è disposta a collaborare con la Santa Sede per promuovere il continuo miglioramento delle relazioni sino-vaticane".