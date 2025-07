Anche i compagni del Liverpool ai funerali di Diogo Jota Gondomar, 5 lug. (askanews) - Amici, parenti, star del calcio e anche tutti i compagni del Liverpool si riuniscono a Gondamer in Portogallo per le esequie di Diogo Jota, attaccante e star del club inglese, e del fratello Andre, morti il 3 luglio all'alba in un incidente stradale nel nordest della Spagna. Diogo Jota, 28 anni, lascia la moglie e tre bambini. Il fratello giocava in una squadra della seconda divisione spagnola.