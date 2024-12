An An e Ke Ke, due nuovi panda giganti donati da Pechino ad Hong Kong Roma, 3 dic. (askanews) - Si chiamano An An e Ke Ke e sono i due nuovi panda giganti donati da Pechino a Hong Kong. Mangiano bambù, mentre si ambientano nella loro nuova casa nell'Ocean Park della città. Le visite aperte al pubblico dall'8 dicembre.