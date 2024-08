Amore finito, Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio a Ben Affleck Los Angeles, 21 ago. (askanews) - C'eravamo tanto amati, poi odiati e di nuovo amati e odiati, ma ora la minestra riscaldata è andata di traverso a Jennifer Lopez, che ha chiesto il divorzio da Ben Affleck, dopo soli due anni di matrimonio. La star ha depositato la richiesta al tribunale di Los Angeles. Nelle carte non si indica l'esistenza di un accordo prematrimoniale e, secondo indiscrezioni, non ci sarebbe. Ben e Jen si erano conosciuti sul set del film 'Amore estremo - Tough Love' ('Gigli') e sono stati insieme per la prima volta tra 2002 e 2004 arrivando sul punto di sposarsi, ma il matrimonio era stato cancellato a soli quattro giorni dalla cerimonia. Poi il ritorno di fiamma, le nozze da favola e la nuova separazione. Da maggio infatti circolavano voci su una loro crisi di coppia, confermate a più riprese da varie fonti. J Lo sembra attraversare un periodo difficile su più fronti: ha anche dovuto annunciare l'addio alla tournée, tra deludenti vendite dei biglietti, ma anche "il bisogno di stare con i figli, la famiglia, gli amici", ma non con il marito.