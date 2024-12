Amirante: Quanto è importante nel quotidiano non isolarsi Roma, 9 dic. - Ai "I viaggi del cuore" Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti, durante la quarta puntata in onda su Canale5 ha risposto alla domanda del conduttore don Davide Banzato: "Siamo a Mantova, una città ricca di storia e spiritualità, legata al Rinascimento e alla cultura, ma anche al cammino della Via Carolingia. Oggi i cammini sono vissuti sempre di più da tanti, credenti e non, per prendersi un tempo di riflessione personale, stare a contatto con la natura e anche per camminare insieme ad altri. Chiediamo a Chiara Amirante, quanto sia importante nella vita di tutti i giorni non isolarsi e camminare insieme a qualcuno". "Credo sia davvero fondamentale in questo tempo così drammatico che stiamo vivendo imparare a camminare insieme. Viviamo in un mondo globalizzato in cui siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo imparare a remare insieme se vogliamo affrontare al meglio tante tempeste di questo tempo. In questi trenta anni vissuti accanto a centinaia di giovani rimasti imprigionati in tunnel infernali, mi sono resa conto che se c'è un male che oggi accomuna moltissimi è la solitudine. Sembra un paradosso siamo nel tempo del iper-comunicazione eppure tanti hanno magari mille 'amici' nei social ma poi si sentono soli. Una solitudine che spesso è frutto dell'egocentrismo, dal narcisismo, del consumismo che ha inquinato profondamente anche le relazioni di amicizia e di coppia, per cui un numero sempre crescente di persone fa l'esperienza di relazioni 'usa e getta': ti voglio bene finché mi servi e sei utile al raggiungimento di qualche mio obiettivo ma poi ti butto via. La ferita del tradimento, dell'abbandono, è molto diffusa ed è particolarmente dolorosa, profonda per cui porta il cuore a difendersi e talvolta a chiudersi. Inoltre, in molti casi il dolore si trasforma in rabbia per cui più ci sentiamo feriti più anche noi feriamo a nostra volta e preferiamo allora rifugiarci in relazioni superficiali, virtuali per non correre il rischio di essere nuovamente feriti. Ma senza amore non possiamo essere felici, il mondo perde colore, tutto perde sapore. La meditazione ci aiuta a fermarci per cercare di capire per cosa vogliamo spendere la nostra vita, che cosa può dare veramente senso a tutto ciò che facciamo. È importante vivere per qualcosa di grande, di bello ma più le vette che desideriamo raggiungere sono alte più bisogna imparare a scalare in cordata. La nostra vita è come un viaggio. il mondo ci spinge a competere, passare sopra gli altri per essere vincenti, i più forti, i migliori ma la realtà è che se ci decidiamo a camminare insieme il viaggio diventa molto più bello e possiamo raggiungere mete decisamente più significative. È difficile aprire il cuore agli altri quando si è profondamente feriti ma è un rischio che dobbiamo correre perché la partita della vita la vinceremo solo se impariamo a fare squadra con i nostri fratelli e senza relazioni vere, profonde di comunione non potremmo mai sentirci davvero felici e realizzati."