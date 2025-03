Ambra: prima avevamo la lista dei papabili, ora degli uomini da evitare Roma, 11 mar. (askanews) - Sono due amiche inseparabili ma in realtà litigano, si contendono un uomo, e se le danno anche di santa ragione. Ambra Angiolini e Anna Ferzetti sono le protagoniste di "BFF - Best Friends Forever", su Paramount+ dal 14 marzo. Il film diretto Andrea Fazzini e Alessandro Pavanelli gioca con il politicamente scorretto e un tono di commedia sopra le righe. "Volevo qualcosa di eccessivo, ma totalmente eccessivo, senza farmi troppe pippe, incastri mentali. - ha raccontato Ambra - Nella vita sono spesso così tanto impegnata nelle mie cose, per far valere i miei diritti, quelli degli altri, combattere malattie orrende, che ogni tanto mi sembra che sia davvero strano che io mi possa concedere questo, invece è sano". Ed è sano e forse liberatorio che in un film due donne sappiano come trattare un uomo narcisista e perennemente innamorato della propria mamma. "Beh, prima c'era la lista dei papabili, ora c'è quella di quelli da evitare proprio. - ha ironizzato l'attrice - Quindi ci consegnamo il tour book, come nelle tournée: questo no, per carità. Diciamo che ci sono più liste di quelli da evitare che quelli papabili. Anche perché sono diventati pochissimi". Oggi, più che le relazioni con gli uomini, per molte donne sembra importante la condivisione e la complicità con le amiche. "In realtà abbiamo capito che per noi è importante anche solo quella volta che abbiamo discusso con un'altra donna.. Evitare di farlo, perché siamo state troppo sole e troppo fragili. - ha detto Ambra - Quindi adesso fare fronte comune è proprio importante".