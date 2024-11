Ambientalisti inglesi imbrattano il muro dell'ambascita Usa a Londra Milano, 6 nov. (askanews) - Due attivisti per il clima del Regno Unito hanno tinto di arancione il muro dell'ambasciata americana a Londra dopo che il presidente eletto Donald Trump ha rivendicato una schiacciante vittoria alle elezioni statunitensi. La coppia di sostenitori di Just Stop Oil, che si batte per porre fine ai combustibili fossili, è stata arrestata dalla polizia. L'elezione alla Casa Bianca di Donald Trump, apertamente scettico sul clima e pro-petrolio, segneranno una svolta di 180 gradi nella politica ambientale e climatica degli Stati Uniti, il secondo maggiore produttore di gas serra al mondo. Il repubblicano ha promesso durante la sua campagna di "trivellare a tutti i costi" e ha messo apertamente in discussione la realtà del cambiamento climatico, contrariamente alla politica di transizione energetica avviata dal suo predecessore Joe Biden.