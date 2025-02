Amazon presenta la nuova Alexa con l'intelligenza artificiale Milano, 27 feb. (askanews) - Amazon ha annunciato una nuova versione del suo assistente vocale Alexa, (Alexa+) potenziata con l'intelligenza artificiale generativa. Per Panos Panay, vicepresidente senior dei dispositivi e dei servizi di Amazon il dispositivo così diventa più intuitivo e acquista una capacità di conversare più simile a quella umana: "Oggi, con l'intelligenza artificiale generativa e un'Alexa completamente riprogettata, stiamo muovendo il mondo dai chatbot verso qualcosa di completamente nuovo." Alexa ora sarà in grado di eseguire compiti più complessi come prenotare un viaggio, inviarlo al calendario, ricordare il cibo, film e musica preferiti.