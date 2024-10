Amarsi un Po' torna, con Samanta Togni e Massimiliano Rosolino Roma, 29 ott. - Da domenica 3 novembre alle ore 10.10 ritorna "Amarsi un po', istruzioni per l'uso", il format dedicato al benessere prodotto dalla Me Production, targato La7. Tante le novità di questa nuova edizione partendo dalla conduzione, ad affiancare la spumeggiante campionessa di ballo e showgirl Samanta Togni, il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino, da sempre portabandiera del corretto stile vita. Oltre alla conduzione, la grande unicità di questa edizione sarà l'ambientazione del programma...Amarsi un po' vuol dire anche sapersi ritagliare del tempo per viaggiare e i nostri conduttori, mettendo subito in pratica questo suggerimento, sono partiti alla volta del caldo di Marsa Alam! Le magiche atmosfere dell'Egitto faranno da cornice a queste otto puntate dove numerosi esperti interverranno per parlare di benessere e promuovere tutte quelle azioni finalizzate al raggiungimento di una vita sana ed equilibrata; in una società che corre veloce, volta alla performance, imparare a volersi bene diventa sempre più una necessità e un'opportunità per vivere meglio. Tanti i contenuti che verranno trattati nel corso di questa stagione: si parlerà di educazione sessuale e affettiva, di cura della pelle, di hair care, di viaggi, di longevità e naturalmente non mancherà la rubrica dedicata alla sana alimentazione e all'attività fisica. Merita una menzione lo spazio dedicato agli amici a quattro zampe, un'ulteriore novità del programma che nasce dalla consapevolezza che il legame che si insatura tra l'essere umano e un animale domestico è fonte di benessere fisico e mentale. Otto appuntamenti per riscopire il valore del tempo da dedicare a se stessi. Amarsi un po', istruzioni per l'uso", è il format dedicato al benessere prodotto dalla Me Production di Elio Bonsignore.