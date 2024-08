Altri 200 sfollati dalla regione di Kursk arrivano a Mosca Roma, 13 ago. (askanews) - Nelle immagini, diffuse dal Ministero russo per le Emergenze, altri sfollati dalla regione di confine russa di Kursk arrivano in centri di accoglienza temporanea nella regione di Mosca in seguito all'incursione ucraina. Il ministero ha affermato che circa 200 sfollati sono arrivati nei centri martedì 13 agosto, una settimana dopo il primo ingresso delle truppe ucraine a Kursk.