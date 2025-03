Alta tensione a Kocani, la città macedone della strage in discoteca Kocani (Macedonia del Nord), 17 mar. (askanews) - Auto rovesciate e lanci di pietre a Kocani, la città macedone dove un incendio in una discoteca ha provocato 59 morti e oltre 160 feriti. Decine di manifestanti hanno protestato violentemente fuori dai locali di un'azienda legata al proprietario della discoteca, prima di dirigersi verso l'abitazione del sindaco di questa cittadina di circa 30.000 abitanti. Quest'ultimo, Ljupco Papazov, ha annunciato questa mattina le sue dimissioni. Assicurando di non avere alcuna responsabilità diretta, ha affermato di essere "pronto a rispondere a tutte le domande".