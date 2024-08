Almeno sette esplosioni a Kiev per attachi aerei russi Kiev, 26 ago. (askanews) - Almeno sette esplosioni si sono verificate lunedì mattina a Kiev, hanno riferito i giornalisti dell'AFP, mentre era in vigore l'allerta nazionale contro gli attacchi aerei russi. Sulla capitale ucraina sono state avvistate scie di fumo tipiche dell'attività della difesa anti-aerea. Fumo nero è stato visto sulla parte orientale della città. In altri raid sono morte almeno tre persone nell'ovest e nel sud dell'Ucraina, obiettivi di un massiccio attacco russo su gran parte del paese.