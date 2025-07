Almeno 24 morti in Texas per inondazioni, il fiume Guadalupe in piena Kerrville, 5 lug. (askanews) - Inondazioni devastanti provocate da piogge torrenziali hanno causato almeno 24 morti, tra cui dei bambini, e una ventina di dispersi in Texas, nel sud degli Stati Uniti. Il fiume Guadalupe è in piena a Kerrville, a nord-ovest di San Antonio.