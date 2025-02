Almasri, Orlando(Pd): perché non è stato apposto il segreto di Stato? Genova, 4 feb. (askanews) - "Perché se ci sono interessi di carattere nazionale come ha detto il ministro Piantedosi non è stato apposto il segreto di Stato? Questa è una risposta che può dare soltanto Meloni che non casualmente non si presenterà alle Camere. Sarebbe interessante capirlo perché da quello si capirebbe anche come è declinato questo interesse nazionale. Se si tratta di questioni che riguardano i flussi migratori o altri interessi di carattere economico e commerciale rispetto ai quali io credo che probabilmente l'utilizzo del segreto di Stato non si sarebbe attagliato adeguatamente. Ma questa è una bella domanda che necessiterebbe di una bella risposta": Lo ha detto l'ex ministro e consigliere del Pd in Regione Liguria Andrea Orlando, parlando del caso Almasri a margine della seduta del Consiglio regionale della Liguria.