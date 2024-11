Alluvione Spagna, Sanchez: dispiegati 15.000 uomini a Valencia Madrid, 5 nov. (askanews) - La Spagna ha raddoppiato in tre giorni il numero di soldati e poliziotti nell'epicentro delle devastanti inondazioni. Lo ha annunciato il primo ministro Pedro Sanchez. "Attualmente sono 14.898 i soldati, la polizia e la guardia civile nella regione di Valencia, dove si registrano quasi tutti i 218 morti per alluvioni, rispetto ai 7.300 di sabato". Stanziati da Madrid 10.600 milioni di euro per i soccorsi