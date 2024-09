Alluvione in Toscana, si cercano senza sosta nonna e nipote di 5 mesi Roma, 24 set. (askanews) - Proseguono le ricerche a Montecatini Val di Cecina, nel Pisano, di una nonna e del nipotino di 5 mesi dispersi da ieri sera dopo la forte ondata di maltempo che ha provocato la piena improvvisa del torrente Sterza. I vigili del fuoco li stanno cercando con sommozzatori, soccorritori fluviali, droni, cinofili ed elicottero, come si vede nelle immagini. In generale, migliora la situazione meteo nel pisano e nel livornese, 50 gli interventi nelle ultime 15 ore, principalmente per allagamenti. In miglioramento anche la situazione in Veneto; le maggiori criticità si sono registrate tra le province di Padova, Treviso e Vicenza: 300 gli interventi, in particolare nei comuni di Tombolo e Viggiano Mestrino (PD), Torri di Quartesolo e Arcugnano (VI), Castelfranco Veneto e Asolo (TV) per alberi caduti, sottopassi e locali seminterrati allagati e altri danni causati dalla forza dell'acqua.