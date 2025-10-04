Sabato 4 Ottobre 2025

4 ott 2025
Allo zoo di Napoli nati quattro cuccioli di Fossa, i primi in Italia

La specie a rischio estinzione risale a 20milioni di anni fa