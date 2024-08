All'expo di Pechino c'è anche il robot calligrafo Pechino, 22 ago. (askanews) - La Conferenza mondiale dei robot 2024 si è aperta a Pechino con una quantità di androidi che mostrano una vasta gamma di abilità. C'è l'esperto calligrafo, in grado di riprodurre l'arte della scrittura elegante, quello che gioca a ping pong e l'esoscheletro che permette di camminare a chi ha una disabilità. Fra le migliaia di persone hanno partecipato alla giornata inaugurale moltissime famiglie con bambini, fra quelli che apprezzano di più la tecnologia. "Penso che la conferenza sui robot aiuti ad ampliare gli orizzonti di mio figlio e a vedere quanto sia impressionanti, che ora molti robot possono sostituire i lavori umani - spiega Zhao Xin - Serve a far scoprire a mio figlio lo sviluppo futuro del Paese e ad avvicinarsi alla scienza. È soprattutto gli permette di allargare i suoi orizzonti. Quasi 1 milione di visitatori per la conferenza che ospita oltre 600 espositori che stanno costruendo il futuro dell'automazione.