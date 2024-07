Alle Giornate degli autori 16 registe donne e un italiano in concorso Roma, 19 lug. (askanews) - Ci saranno dieci film in concorso, un film di chiusura fuori concorso, cinque eventi speciali e tre cortometraggi nella XXI edizione delle Giornate degli Autori che si svolgerà nell'ambito dell'81 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia dal 28 agosto al 7 settembre 2024. Il titolo della sezione quest'anno è "In bilico, tra sogno e realtà", ben rappresentato dal manifesto dall'illustratrice Francesca Gastone. Nel concorso figurano cinque opere prime, ben sedici sono le registe donne su 25 film delle tre sezioni, Concorso, Fuori Concorso e Notti Veneziane, ventisette in tutto i Paesi rappresentati quest'anno. "Taxi Monamour", quarto lungometraggio di Ciro De Caro, è l'unico film italiano in concorso e racconta la storia di due donne perse ma comunque ostinate nel voler scegliere le proprie vite in piena autonomia. Gaia Furrer, direttrice artistica delle Giornate, ha spiegato: "Vi dovete aspettare tanta leggerezza, nonostante la gravità del momento storico e politico in cui siamo immersi perché tanti dei nostri film raccontano di personaggi in equilibrio, personaggi che camminano sul filo teso sopra il mondo e che volano in alto, nonostante la gravità". Fuori concorso nella giornata di apertura ci sarà "Coppia aperta quasi spalancata" diretto da Federica Di Giacomo, interpretato e prodotto da Chiara Francini, ispirato all'omonimo testo teatrale di Franca Rame e Dario Fo, che Francini ha portato in scena per anni. Film di chiusura fuori concorso sarà l'italiano "Basileia" di Isabella Torre, storia di uomini a caccia di tesori e di luoghi che li custodiscono con l'aiuto di Ninfe eteree pronte a scatenarsi contro i profanatori.