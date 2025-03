All'asta a Londra un capolavoro di Banksy Milano, 1 mar. (askanews) - Un dipinto a olio dell'artista inglese Banksy verrà messo all'asta durante la Modern & Contemporary Art Evening Auction di Sotheby's il 4 marzo a Londra. Si tratta di "Crude Oil (Vettriano)", a volte citato anche come "Toxic Beach" ed è proveniente dalla collezione personale di Mark Hoppus, cantante e bassista della band pop punk californiana Blink-182. Si stima che il lavoro del più amato street artist del mondo possa essere venduto per una cifra compresa tra i 3 e i 5 milioni di sterline. "E' uno dei suoi dipinti a olio più ricercati, rari sul mercato e interamente dipinti a mano. Questa opera è stata esposta per la prima volta nella sua mostra storica in un magazzino in disuso a Westbourne Grove, ed è davvero emozionante quando un'opera come questa arriva sul mercato", ha spiegato Mackie Hayden-Cook di Sotheby's "Come sempre, Banksy segna il mondo dell'arte con humor nero e ironia, e commenta alcuni dei problemi più urgenti del nostro tempo: l'ambiente, l'inquinamento e il panorama capitalista. Mette anche in discussione le strutture di potere, autorità e gusto che governano il mondo dell'arte e oltre. E qui si vedono due uomini in tute anticontaminazione che mettono un uccello in un bidone di petrolio, con una petroliera sullo sfondo. Una coppia continua a ballare sulla spiaggia, forse ignara di ciò che li circonda, o sceglie di guardare altrove. È una reinterpretazione di "The Singing Butler" di Jack Vettriano". Una parte dei fondi raccolti dalla vendita del Banksy sarà devoluta a due enti di beneficenza medica di Los Angeles e alla California Fire Foundation, particolarmente richiesta dopo i recenti incendi boschivi nella regione.