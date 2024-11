All'asta a Ginevra una spilla con un rarissimo smeraldo da 37 carati Roma, 9 nov. (askanews) - A Ginevra preziosa asta da Christie's il prossimo 12 novembre, con una collezione di gioielli antichi che annovera, tra i pezzi principali, una rarissima spilla di smeraldo da 37 carati appartenuta al principe dell'Aga Khan, stimata circa 8 milioni di dollari. Tra i lotti clou anche due collane di diamanti rivière disegnate da Cartier e Van Cleef and Herpels. Quest'ultima, la "Maharaja", ha la particolarità di poter essere scomposta in 16 diversi gioielli, orecchini, bracciali, se non si vuole indossare la collana intera, imponente. Francois Curiel, presidente di Christie's Europe ha detto che c'è grandissimo interesse attorno alla spilla per la qualità della sua pietra, "uno smeraldo non troppo verde e di grande brillantezza", così come per "la sua provenienza dalla famiglia Aga Khan". "Ci sono smeraldi di 4, 5, 8, 10 carati, ci sono anche smeraldi di 40 carati, ma non sono così belli, non sono così puri e spesso sono anche leggermente modificati. Oggi, quando uno smeraldo è di qualità media, possiamo mettere della resina all'interno della pietra per renderla un po' più verde, oppure metterla nell'olio in modo che beva un po' di olio e torni ad essere un po' più verde. Ebbene - ha spiegato - questo non ha né resina né olio, non è mai stato toccato, non è mai stato migliorato, è puro".