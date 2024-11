Allarme aereo in Ucraina, almeno sei morti in attacchi russi nel Sud Mykolaiv, 11 nov. (askanews) - In Ucraina i vigili del fuoco intervengono presso un edificio preso di mira da un attacco di droni russi nella città meridionale di Mykolaiv, che ha ucciso almeno cinque persone. Una sesta persona è morta a Zaporizhzhia in un altro attacco che ha provocato oltre dieci feriti, hanno riferito i governatori regionali. "Sono scoppiati incendi in edifici residenziali della città e tutti i servizi di emergenza sono sul posto", ha dichiarato su Telegram il governatore della regione di Mykolayev, Vitaly Kim, confermando il numero delle vittime. Ed è scattata l'allerta nel Paese. "Attenzione! Pericolo di missili in tutta l'Ucraina! MiG-31K in decollo", ha scritto la forza aerea ucraina in un messaggio su Telegram rivolto ai cittadini, annunciando anche che otto bombardieri strategici Tupolev Tu-95 si stanno dirigendo verso l'Ucraina. La Russia ha già lanciato 145 droni contro l'Ucraina nella notte tra sabato e domenica.