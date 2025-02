Alla Camera confronto su Lobbying e Advocacy contro la povertà Roma, 27 feb. (askanews) - Dare vita a un proficuo momento di confronto tra rappresentanti delle istituzioni, operatori del settore e il mondo accademico per discutere e ricercare quali siano le misure e le azioni più efficaci per supportare coloro che vivono in povertà. Questo l'obiettivo dell'evento Lobbying e Advocacy contro la povertà, nato da una collaborazione tra Caritas Italiana, Sapienza Università di Roma e FB & Associati (prima società indipendente in Italia specializzata in public affairs, advocacy e lobbying), promosso su iniziativa dell'On. Nazario Pagano, Presidente della Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni presso la Sala della Regina della Camera dei deputati. Un evento realizzato nell'ambito del Master in Rappresentanza di Interessi: Lobbying & Advocacy della Sapienza, nato nel 2023 in collaborazione con FB & Associati al quale ha partecipato tra oltre ai promotori istituzionali e accademici e ai responsabili del Master il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La povertà oggi in Italia è infatti ai massimi storici: secondo l'Istat quasi una persona su dieci vive in uno stato di povertà assoluta. Si tratta di oltre 5 milioni di persone (più di 2 milioni di famiglie), che non raggiungono, cioè, uno standard di vita dignitoso. E i dati del Rapporto Caritas sulla povertà presentati evidenziano come dal periodo pre-Covid a oggi le richieste di aiuto siano aumentate di oltre il 40%. Necessario e urgente dunque dare vita a un dibattito approfondito sul tema del contrasto alla povertà. Caritas Italiana, su questa base, svolge da tempo attività di advocacy, allo scopo di contribuire alla costruzione di misure pubbliche il più possibile adeguate ad affrontare la povertà nel nostro Paese. Importante quindi l'annuncio del suo ingresso in qualità di partner del Master. Paola Perrotti, AD di FB & Associati: "L'ingresso di Caritas Italiana in qualità di partner del Master in Rappresentanza di Interessi: Lobbying & Advocacy sottolinea il valore di un approccio alla rappresentanza di interessi condiviso anche da chi opera nel sociale. Una conferma che il metodo di lavoro di FB & Associati, basato su professionalità, etica e trasparenza, rappresenta un punto di riferimento per realtà differenti tra loro, ma unite da principi e valori comuni. Lobbying e advocacy - se realizzati con professionalità e responsabilità- sono strumenti essenziali di democrazia e partecipazione capaci di portare, grazie al confronto e al dialogo con le Istituzioni, "soluzioni" a problematiche complesse." Durante l'evento sono state esaminate proprio le politiche di contrasto alla povertà introdotte negli ultimi anni e analizzate da Caritas Italiana nei suoi rapporti di valutazione, in un'ottica non solo di possibilità di intervento ma soprattutto in ottica di prevenzione. Don Marco Pagniello, Direttore Caritas Italiana: "Credo che in una situazione complessa come quella che stiamo vivendo abbiamo bisogno di stringere alleanze, di saperci confrontare anche con mondi diversi dai nostri, anche per contaminarli. Per trasmettere quello che è il patrimonio della dottrina sociale della Chiesa".