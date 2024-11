Alla Biennale Arte la danza di Electric Dress di Puppies Puppies Venezia, 24 nov. (askanews) - Durante la settimana conclusiva della 60esima Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia Stranieri Ovunque - Foreigners Everywhere a cura di Adriano Pedrosa, un ricco programma di performance ha animato gli spazi dell'Arsenale, grazie agli otto artisti presenti con opere in mostra: Isaac Chong Wai, Joshua Serafin, Gabrielle Goliath, WangShui, La Chola Poblete, Puppies Puppies (Jade Guanaro Kuriki-Olivo), Antonio Jose Guzman & Iva Jankovic, Ahmed Umar. Nelle immagini la performance My heart is beating as I lip sync to this song è presente Electric Dress di Puppies Puppies, una scultura al neon indossabile che rende omaggio alle vittime della sparatoria di massa avvenuta nel 2016 al Pulse, un locale notturno queer di Orlando in Florida. La performer Martina Rota indossando l'Electric Dress balla nello spazio delle Corderie e canta in playback due canzoni pop molto orecchiabili e conosciute, creando un momento collettivo di ricordo e celebrazione.