Aliyev in Italia, partenariato Roma-Baku sempre più strategico Roma, (askanews) - Terza visita dal 2020 in Italia per il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev, che, accompagnato dalla first lady Mahriban Aliyeva, è tornato a Roma dal 4 al 6 settembre confermando la natura strategica del partenariato tra Italia ed Azerbaigian. Nel corso della visita si sono svolti incontri istituzionali di massimo livello. Il capo di stato azerbaigiano è stato ricevuto dal presidente Sergio Mattarella al Quirinale per una colazione di lavoro nel corso della quale i due leader hanno sottolineato l'importanza delle relazioni bilaterali, anche culturali, ricordando le attività dell'Università Italia-Azerbaigian, che coinvolge le eccellenze universitarie italiane ed azerbaigiane: una realtà, che come rimarcato dal presidente Mattarella promuoverà relazioni umanitarie e interpersonali tra le due nazioni. Nel corso dell'incontro il presidente Aliyev ha riconosciuto l'Unione Europea come uno dei principali partner commerciali dell'Azerbaigian e ha elogiato le buone relazioni tra l'Ue e Baku. Il capo di stato azerbaigiano ha anche ricordato l'iniziativa dell'Azerbaigian per la firma di un trattato di pace con l'Armenia e la promozione di progetti di cooperazione regionale nel Caucaso meridionale. Successivamente Aliyev ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni con cui ha approfondito l'agenda delle relazioni bilaterali Italia-Azerbaigian e l'identificazione di nuove aree di cooperazione. L'attenzione si è concentrata sull'espansione delle relazioni economiche e commerciali, in particolare nei settori dell'industria e dell'energia, insieme all'approfondimento della collaborazione in ambito umanitario e culturale. Meloni e Aliyev hanno ricordato l'ottima cooperazione bilaterale nel settore energetico, in particolare per l'importanza del progetto TAP, che svolge un ruolo chiave nel garantire la sicurezza energetica dell'Italia e di altri paesi europei. Al termine dell'incontro ENI e SOCAR hanno firmato tre protocolli d'intesa negli ambiti della sicurezza energetica, delle riduzioni delle emissioni di gas serra e nella filiera di produzione di biocarburanti. Meloni ha annunciato che parteciperà alla Cop29 che si svolgerà a novembre a Baku ringraziando Aliyev per l'invito all'evento per il quale è già in corso una cooperazione italo/azerbaigiana. Le ottime relazioni bilaterali sono state centrali anche nell'intervento che il presidente Aliyev ha tenuto alla 50ma edizione del Forum di Cernobbio in cui ha sottolineato come l'Italia sia il principale partner commerciale dell'Azerbaigian, che a sua volta è il primo fornitore di petrolio e il secondo fornitore di gas per la penisola. Aliyev ha anche ricordato che il fatto che l'Azerbaigian a novembre ospiterà la Cop29, è una riprova della fiducia internazionale verso un paese che è sempre più accreditato come partner affidabile nell'arena globale.