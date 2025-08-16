Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

16 ago 2025
Algeria, autobus nel fiume: almeno 18 morti e 9 feriti

Algeri, 16 ago. (askanews) - Nelle immagini le operazioni di soccorso in Algeria dopo che un autobus è precipitato in un fiume nella capitale Algeri, causando la morte di 18 persone, altre nove sono rimaste ferite, due sono in condizioni gravi. I soccorritori recuperano i corpi e danno assistenza ai sopravvissuti. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Mohammadia, a Est della città, il 15 agosto pomeriggio, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza. Si indaga sulle cause.