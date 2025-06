Alfa incontra Ed Sheeran a Roma e canta con lui "The A Team" Roma, 14 giu. (askanews) - Alfa ha incontrato Ed Sheeran, suo idolo, a Roma, nel giorno in cui è in programma il concerto della star britannica all'Olimpico. Per il giovane cantautore è il coronamento di un sogno: insieme hanno cantato uno dei suoi brani preferiti "The A Team", singolo di successo di Sheeran del 2011. Per il cantante genovese, all'anagrafe Andrea de Filippi, è stato "un momento unico e intenso, che porterà per sempre nel cuore".